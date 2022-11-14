亞洲七人欖球賽南韓站播錯「黑暴」歌　港府抗議

港府對於昨日(13日)在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，表示抗議和強烈不滿。

政府發言人在今晨(14日)發出的新聞稿稱，港府已於昨晚以書面要求香港欖球總會嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲橄欖球總會(Asia Rugby)表達極度不滿。

根據香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉。亞洲橄欖球總會確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。香港七人欖球隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構；而主辦機構在賽事完畢後，已立即在場館內公開致歉，並在香港欖球代表隊在贏得今站冠軍後出席的頒獎禮上，播放正確的中國國歌。

香港欖球代表隊月底參加將在杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽第三站賽事，港府已責成香港欖球總會確保不會有同樣情況發生。