中美領袖峇里島會晤　拜登上任以來首次

中國國家主席習近平周一（14日）下午，在舉行二十國集團（G20）峰會的印尼峇里島，與美國總統拜登會面。這是拜登去年就職以來，兩人首次面對面會晤。雙方會前握手寒暄，沒有戴口罩，隨即舉行雙邊會談

會議在峇里島努薩杜亞海岸的穆利亞酒店（Mulia）舉行，距離美國代表團入住的酒店車程相距約10分鐘。據中國官媒報道顯示的會議廳，可見廳中設有兩排長桌，各放有9張椅子。雙方會談預料會長達數小時。拜登在會上致開場白，稱要避免與華對抗，尋求在環境、糧食等議題上合作，承諾與習近平在個人及政府層面上保持溝通，因為兩國還有共同合作的機會。

習近平則表示，作為中美兩國的領袖，需要為雙方關係發展找出正確方向，他形容當前局勢前所未見，世界來到分岔口，國際關注中美妥善處理關係，所以中方要與各國為世界和平合作。他期望此輪會談，與美國一如以往地坦率及具深度地，就中美關係、國際及地區重要議題交換意見，希望與拜登合作將兩國關係帶到正常軌道。

隨同會面的，中方官員有中央外事辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅等。美國代表團則有國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文、財長耶倫、美國駐華大使伯恩斯、國務院亞太事務助卿康達、白宮印太事務協調官坎貝爾、白宮國家安全委員會中國事務高級主管羅森伯格及白宮國安會中國事務主任杜如松。