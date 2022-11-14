洗米華不法開賭案　司警證人：內地警方提供涉案手機資料

澳門太陽城集團董事周焯華(綽號「洗米華」)涉嫌在中國境內不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪，案件今日(14日)在澳門初級法院續審，並傳召案中負責太陽城賭底面偵查的司警刑事偵查員出庭作證。針對有沒有證據顯示周焯華從有關賭底面公司中直接獲利，司警證人稱他不是負責資金流的調查，不清楚現金流向。

其中1名司警證人稱，經翻閱太陽城伺服器和相關記錄賭底面「主太營」資料，發現記載2014年至今食貨公司的佔比分成、入股、戶口號碼、資金結算方式等涉及賭底面資料，亦有文件提及「賭底面」教學，並在資料中發現5萬筆賭底面相關記錄，同時根據內地警方提供的通訊軟件對話，顯示周和案中被控是跨境犯罪集團骨幹成員、太陽城集團及周焯華內地代理人的第9被告張寧寧，2人關係匪淺，張寧寧一直從屬於周焯華。

周焯華代表律師在庭上提問其中一名作證司警，後承認所分析的手機資料全是內地警方提供，沒有了解內地如何搜證，當中沒顯示有太陽城員工參與，而戶主名稱則是地下錢莊成員。對於內地警方的資料有否顯示周焯華對地下錢莊的參與程度？他回應有短訊寫明太陽城中央帳房，而周焯華正是太陽城老闆。

另一分析地下錢莊手機內容的屈姓司警表示，太陽城在內地推廣賭博的依據時提到，內地警方曾着內地某人演示賭博過程，案中第13被告歐宏東亦曾作推廣，主審法官追問證人內地演示情況。他又指，周焯華等人在群組中一定不會有真實身份，「佢哋唔會做咁低層次嘅嘢。」