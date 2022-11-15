西貢住宅設倉網售冒牌手袋銀包　海關檢值75萬元貨拘一女子

海關維護商家權益，打擊冒牌又立大功！海關利用大數據系統追查及分析可疑帳戶，作出針對性調查及部署，揭發有賣家開設網上帳戶，以折扣價預購為幌子，公然在網上平台售賣懷疑冒牌貨。根據調查，該名賣家會以不同理由作藉口，要求消費者於指定銀行帳戶付款和採用速遞公司送貨，避免見面交收，令買家全無親身驗貨的機會。關員在昨日(14日)「放蛇」進行試購，並突擊搜查西貢一個住宅單位，起出約380件、估計市值約75萬港元的懷疑冒牌物品，包括名牌手袋、銀包和飾物，並拘捕一名47歲無業女子。

據悉，涉事的網上帳戶運作約1個月，並以真貨的3分之一至4分之一價錢出售冒牌貨，海關目前仍就其貨源等多方面展開追查。海關版權及商標調查科高級督察蔡俊威表示，近年涉及網上消費種類繁多，當中包括預訂不同類型的演唱會、主題跑等活動，呼籲消費者作出購買決定時，要留意條款細則，細心閱讀網上平台提供的貨品或服務之使用限制、售後服務或退款安排，保留預訂紀錄，以便發生糾紛時追討有據。另外，由於網購平台多數為第三方，消費者如有疑問，應主動主辦機構查詢。

他又提醒市民，應該光顧信譽良好的店舖或網站，網購時應留意網店歷史、賣家信用評價和是否只提供單一付款方法，並要小心比較貨品的價錢，以減低誤購冒牌貨的風險。如有懷疑，可先向有關商標持有人或其代理商查詢。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可判處罰款50萬港元和監禁5年。商家採購物品時亦應小心謹慎，以免誤售冒牌貨，因而負上刑責。