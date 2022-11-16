中大研外牆高空工作線控機械人　減安全風險紓緩人手荒

鑑於近年建造業人手短缺，建築工人高空工作可謂險象環生。正所謂「工業意外一宗都嫌多」，香港中文大學研究團隊研發的「外牆高空工作線控機械人」，首次以模仿工人在外牆用雨刮抹窗及控制滾筒塗漆的方式，取代工人原本需在外牆進行的玻璃清潔、塗漆等的高空工作，降低安全風險之餘，亦可紓緩人手緊絀。

「外牆高空工作線控機械人」由中大工程學院劉達銘教授帶領的團隊成功研發，機械人可自主規劃路徑完成抹窗任務，另結合了纜索機械及機械臂，而纜索機械的優點是能覆蓋更大的工作空間，機械臂則能靈活做出複雜動作。至於系統更可在不規則的表面工作，將大大提高其應用性。

研究項目獲創新及科技基金及俊和建築控股有限公司(俊和)資助和支持，俊和已申請專利並待進一步研究後擬於建築工地使用，研發團隊最近更將機械人系統安装於中大校園內的一座大樓外牆進行測試。劉達銘表示，隨着房屋需求的增加及勞動力漸趨高齡化，開發輔助建築施工和樓宇維修的機械人技術可為建築工人、業界，以至社會帶來重大改變，包括系統可讓工人免於高危環境，如懸吊在半空工作，有助減少意外事故發生。