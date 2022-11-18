跨境組裝合成建築模塊物流遙距檢測系統　港大研發獲獎

由香港大學建築學院智能城市建造實驗室(iLab)主任呂偉生教授，聯同城市規劃及設計學系葉嘉安講座教授、港大物業處處長譚景良研發的跨境組裝合成建築模塊(MiC)物流遙距電子檢測系統，榮獲2022香港資訊及通訊科技智慧物流金獎。

該系統應用於有1,224個宿位的港大黃竹坑學生宿舍項目，遙距檢測在珠三角生產的組裝合成建築模塊的質量。評審委員會的評語是該MiC遙距電子檢測系統：「完滿展示了學術界與建築業之間，在MiC遙距檢測方面的協同合作。項目透過使用創新科技，確保符合國際標準的施工質量和安全，具備潛力推廣到國際市場中應用。」

該創新的遙距電子檢驗系統通過數字化區塊鏈技術，確保偏遠的海外工廠在製造和運輸過程中組裝合成建築模塊的質量，徹底改革了全球MiC的生產和使用。系統减少了用於監管和文書的工作，確保了質量檢測的數據不可篡改，並减少了在外地生產的建築模塊因檢測不周出現問題，而需要修補的工作時間和費用。由於土地和勞動力短缺，以及昂貴的生產成本，很多組裝合成建築模塊必須在珠三角跨境製造，然後運到香港在建築工地進行即時安裝。然而，建築模塊的生產和運輸的質量和責任令人擔憂，很難監管和檢測。