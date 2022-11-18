恒大獲政府資助1700萬元　教授智能決策分析提升課程內容

香港恒生大學宣布，獲教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」 資助逾1,700萬港元，開展為期四年的「教授智能決策分析以提升供應鏈及資訊管理課程」項目，預計逾800名該校學生受惠。

該資助內容包括提供最新的智能決策分析軟硬件，予該校供應鏈管理課程及管理科學與資訊管理課程的學生使用，以及將人工智能和物聯網等主題納入課程及研發室內地理信息系統。該校並與業界合作，為修讀上述2個課程的學生提供實習機會，讓學生獲得智能決策分析的相關知識和技能、決策分析的實踐實習經驗、專業認可和認證等，增強競爭力。

該校亦會利用該筆資助推行一系列計劃，加強供應鏈管理課程及管理科學與資訊管理課程，包括教授融合人工智能、物聯網、區塊鏈、雲計算、大數據分析等主題，提升課程內容；建立有關最新智能決策分析軟件的教材，以提升教學人員的專業發展；採購達到行業標準的軟件和硬件，以滿足市場對分析技能的需求以促進綜合和混合學習模式；研發室內地理信息系統，將校園教學基礎設施升級，包括引入機器人、智能便攜設備、物聯網傳感器等。