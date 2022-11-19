逾60%受訪者首次賭博未成年　機構促增撥資源規管網賭平台

2022世界盃將於明日(20日)開鑼，「賭波」熱潮或再次掀起。有機構發現，網上賭博更能吸引年輕人參與，有80%受訪大專生表示曾參與賭博，當中逾60%首次賭博年齡小於18歲。機構指不少網賭平台同時提供借貸渠道，賭博者易短時間內累積欠下大量債務，建議政府增撥資源規管網上賭博。

由基督教香港信義會社會服務部推出的「i-Change 賭博輔導平台」，自2020年11月開展至今共收到4,898人利用平台的聊天機械人求助，發現在受支援的146位賭博者及其家人當中，近一半求助者年齡為30歲以下，普遍涉及網上賭博。計劃主任莫偉豪表示，網賭的宣傳不斷，不少社交媒體都能看見相關廣告的蹤迹，此令年輕人更易接觸到網上賭博程式，繼而沉迷。

計劃服務顧問李紹麒指出，本港的戒賭求助率少於2%，對比外國約7%至10%，求助率偏低。李認為，傳統的戒賭服務中心未能有效吸引賭博者主動求助，需由網上輔導平台入手。機構呼籲政府針對網上賭博增撥資源，包括推出網上支援平台，提供24小時即時回應，助年輕人免墮騙徒陷阱。

今年23歲的Ben自16歲起開始接觸賭博，他指起初只打算玩網上遊戲，惟後來經朋友介紹參與電競賭博，並逐漸沉迷，曾經一晚輸近10萬港元，累積欠債過百萬港元，而金錢及情緒困擾，更嚴重影響與家人的關係。他表示，現時仍背負約60萬港元債務，認為要將欠債全部還清才能稱作成功戒賭。