溫差容易刺激心臟病發　寒天戶外運動要保暖護心

天氣忽冷忽熱，溫差大更會刺激心臟，有心臟科醫生表示，冬季期間爆發急性心臟病的人數特別多，尤其在寒冷天氣警告期間，市民於寒冬下戶外運動需注意心臟、身體適應的情況，以及注意保暖。同時建議市民，平日多做強化肌肉運動，增肌強心，以減低患上心血管疾病風險。

香港心臟專科學院前院長陳鑑添指，人的體溫維持約攝氏37度，當環境溫度遞減，血管會收縮，心跳加快，血壓隨即上升以維持血液流動，而腎上腺素等賀爾蒙的分泌會增加，刺激心臟。患者身處每低攝氏一度的寒冷天氣，患心肌梗塞的風險便增2%。他續說，在寒天游泳如突然做劇烈運動，對心血管病人風險較高。一般市民亦不能忽視，部分人可能患有隱性心臟病，平日無徵狀，故建議市民做定期檢查。

在極端天氣下，陳鑑添提醒市民，做戶外運動需注意保暖或轉到室內進行，又建議利用運動手錶監察心跳情況，當超出水平應減輕劇烈程度。香港心臟專科學院建議市民，每周最少有2.5小時步行、行樓梯、做家務等的中等強度運動，或1小時15分鐘緩步跑等的高強度帶氧運動，以及每周兩次強化肌肉運動，增肌強心，以減低患上心血管疾病風險，亦能紓緩壓力，維持身心健康。