一戶通明年擬增電子身份證　供個別口岸通關

澳門行政法務司司長張永春今日(21日)表示，當地居民目前使用的第2代澳門居民身份證，至今已推出約10年，為進一步加強電子化應用及提升防偽性能，當局將於2023年正式發出新一代身份證。同時，政府開立的「澳門公共服務一戶通」將於明年新增多個服務功能，包括身份證電子化後用於個別口岸的通關。

行政法務司司長張永春今列席立法會施政辯論會議，他在回應議員時表示，一戶通明年引入服務定位會以市民常用和手機簡單容易操作的項目，並嘗試將醫療券電子化放入一戶通內，屆時醫療券使用和轉移等可透過一戶通操作。他表示，需要複雜處理的服務項目不會放在一戶通。至於有議員關注一戶通在人臉識別功能至今未能為分辨出雙胞胎，張表示澳門有7,437名雙胞胎居民，未能在一戶通開戶，系統未必能百分百確保準確，為網絡安全考慮，要求雙胞胎人士需到公職局開戶。

另外，身份證明局副局長周偉迎在立法會表示，今次更換身份證以自然換證方式，沒有設定期限，市民只須在有效期屆滿前續期便可，原證在有效期屆滿前維持有效。60歲以上居民的證件屬終身有效，不強制更換。