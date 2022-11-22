黎智英涉嫌勾結外國勢力有違國安　同案壹傳媒6高層今認罪

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。其中黎及3間公司不認罪，將於12月1日在高院開審。至於其餘6名高層，包括張劍虹等，早前已表明擬認罪，案件今早(22日)10時半開始在高院處理，由3位國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰，聽取6名被告答辯，預計聆訊歷時3小時，而6名被捕今早亦已在高院承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控方表示，由於部分被告會在黎智英案審訊中作證，因此認為較理想做法是押後求情及判刑至審訊結束，法官亦同意有關做法。

案中共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該2人的案件將於2023年1月12日提訊；餘下被告分別是黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平)。

現年74歲的黎智英與該6名高層同被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。除上列兩罪，黎智英另單獨被控兩項涉及勾結外國的罪行，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

至於3間涉案公司則被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，以及串謀刊印、發布、出售、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物共兩項控罪，指3間公司聯同上述7被告，在2020年7月1日至2021年6月24日期間、及2019年4月1日至2021年6月24日期間，分別干犯以上兩項控罪。香港《蘋果日報》已於去年6月24日停刊；而壹傳媒有限公司則在去年12月15日被法庭頒令清盤。

案件編號：HCCC 51､52/2022､147/2021