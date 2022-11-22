港鐵新列車短期內投入服務　今午將交代詳情

港鐵新市區綫八卡列車「Q-Train」短期內有望投入服務。港鐵今日(22日)下午將向傳媒交代新列車最新進展，而據網上消息指，首兩列新列車已完成試車，最快今月底提供載客服務。新列車由港鐵斥資60億港元，向內地中車青島四方機車車輛股份有限公司(中車四方)購入。港鐵今年中期業績曾提及，截至今年6月底，已訂購93列新列車，其中13列已運抵香港，並預計首列列車於今年第四季投入服務。

現時的市區綫現代化列車「M-Train」，主要在五條市區綫行走，包括觀塘綫、荃灣綫、港島綫、將軍澳綫及迪士尼綫。其中，首代列車車齡已超過40年，預計須於2023至2027年陸續退役。港鐵前後需處置近700個車卡，將成為本地歷來最大規模的鐵路車輛拆卸工序。據了解，機電工程署要求港鐵今年底前，安排最少6列M-train退役。

另外，港鐵正為港島綫、將軍澳綫、觀塘綫及荃灣綫4綫更換新信號系統，惟工程早前因技術和疫情而出現延誤，影響新列車投入服務進度。有傳港鐵已為新列車加裝舊信號系統，並已完成試車，短期內有望提供載客服務。隨後港鐵會視乎新車運作情況，以及新信號系統的工作進展，再決定其他新列車有否需要加裝舊信號系統。