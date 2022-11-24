10個長者1個唔開心　港大辦活動助長者KO逾35%抑鬱指數

香港是全球人均預期壽命最長的城市，約達85歲，惟「近3個港人1個老」。但政府統計處數據顯示，截至2022年中，全港60歲或以上的長者有214萬，佔總人口的29.4%。調查亦顯示約10%長者患有抑鬱症狀。香港大學行為健康教研中心於2017年7月至去年6月舉辦「耆幻藝行」社區服務計劃，以「表達藝術為本的介入」的方式協助長者，主要透過視覺藝術、音樂、舞蹈動作、戲劇及創意寫作，共5個藝術媒體創作，以達致身心療愈的效果。有團隊研究員稱，長者在參加藝行小組後，抑鬱症狀指數由9.64分大幅顯著下降至6.14分，減少約36.3%。

港大行為健康教研中心總監何天虹今日(24日)表示，此計劃於4年間共舉辦了6場公眾教育、7場專業培訓、283個「表達藝術為本的介入」小組、692節個案跟進和4場藝術展覽，惠及超過2,207位長者、260位專業人士，以及37,561位公眾人士。此外，中心的問卷調查亦發現，長者在參與「表達藝術為本的介入」小組後，抑鬱症狀減少約36.3%、整體的生活質素提升7.2%和整體生命意義顯著提高8.6%；而社會支持中的「質素」和「滿意度」則分別上升11%和3.2%。

該中心亦設計了一系列「表達藝術為本的介入」小組活動(每個小組共8節，每節90分鐘)，透過「培訓培訓者」模式，為本地長者中心的前線工作人員提供培訓，提升他們運用表達藝術活動的知識及實務技巧來支援有需要的長者。中心又表示，在培訓後，大使的「義務工作功能」和「自我效能」分別增加2.3%和4.4%，活動更喚醒大使無私之心、對長者的同理心和增強領導的信心。另外，博士後研究員陳嘉珮亦表示，長者的身心社靈健康均得到改善。EABI小組中的音樂舞蹈遊戲為他們帶來了運動身體的機會，提升了身體與腦袋的聯繫。