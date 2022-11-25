無牌金錢服務經營模式轉變　增調查難度

無牌經營金錢服務受疫情影響，手法有所轉變，由以往傳統店舖轉為網上經營，增加海關調查難度，要靠網上巡查、大數據分析、收可疑交易報告及市民舉報等。金錢服務調查課高級督察盧詠欣指出，現時流行3種無牌經營手法，包括利用社交平台、網上論壇及東南亞雜貨店，前兩者屬網上經營，今年1至10月已有9宗，去年全年有10宗；後者今年首10個月有2宗，去年全年則有5宗。

盧解釋3種手法的運作模式，利用社交平台方面，以匯款到韓國為例，當有人想在香港匯錢到韓國銀行，可在社交或交易平台搜尋提供韓國匯款的帳號，經營者收到顧客的匯款訊息，就會提供入數方法，待收到港幣款項，就會電子操作自己的韓國戶口，將所需韓圜轉帳至客人指定的韓國銀行戶口。她指出，很多經營者因曾在外地留學或工作，曾開設外地銀行戶口，以之經營匯款業務。

利用公開網上論壇方面，以海關成功檢控的一宗案件為例，一名學院教員因想把自己的內地人民幣換成港幣並在港使用，故在一個師生討論區發布提供兌換貼文，有師生隨後聯絡該教員，並將港幣以銀行轉帳或面交現金方式付款，該教員之後把其內地銀行的人民幣轉帳到師生所指定的內地銀行戶口。最後，該教員被法庭定罪並罰款兩萬元。東南亞雜貨店匯款方面，本港工作的外傭欲匯款返家鄉，會趁假期空檔到就近的東南亞雜貨店以現金匯錢，雜貨店收取有關款項後，會到相熟的持牌找換店匯款，再分拆利潤或直接賺取手續費的差價。