建造業採新科技提升生產力　加強推廣改形象吸新人入行

未來數年，計及政府及私營項目， 整體工程開支預計每年約3,000億港元，發展局常任秘書長(工務)劉俊傑今日(27日)透過發展局網誌表示，為迎接有關機遇，政府會採取多管齊下的措施，包括加強培訓及招聘、推動業界應用先進建築技術和新科技等，以提升建造業整體生產力。

他指，政府重視建造業的人力培訓和發展，今年已向建造業議會提供10億港元資助，資助議會未來6年提供2.7萬個技術工友培訓名額，並會繼續和各大專院校及培訓機構做好其他技術及專業人員培訓，推廣業界專業形象和發展機遇，吸引新人入行。政府亦會聯同業界加強推廣，讓市民有一個新的印象，就是「工地是很先進的」。近年，建造業已廣泛採用先進技術，例如組裝合成建築法（MiC），可節省人力及提升工地安全；推動行業在建築設計和施工上不斷採用創新科技，包括建築信息模擬（BIM）、「安全智慧工地」等。

今年畢業於香港建造學院的王子龍表示，政府大力投資基建，為建造業從業員提供事業階梯和更寬廣的發展空間，令他決定轉行加入行業。 另一畢業於香港專業教育學院的蘇建華現於一間測量公司任職BIM技術員，大部分時間都在辦公室工作，他指傳統的建造業給人的印象是「擔擔抬抬」的粗活，但科技發展不但為年輕人提供入行的機會，還提供良好的工作環境，今年他在被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」中「數碼化建設」項目取得優異獎。