網上求職騙案今年首3季2252宗　涉款勁升6.34倍至逾3億元

本港詐騙案件不絕，警方今年首3季共接獲49,827宗罪案，其中19,444宗為詐騙案，即每3宗案件就有一宗是騙案。電話騙案、網上求職騙案及網購騙案均有升勢，升幅介乎42%至2.26倍，值得留意的是，網上求職騙案不論是宗數及損失金額都有明顯升幅，9個月內接獲2,252宗，損失金額3.37億元，按年分別上升2.26倍及6.34倍，當中90%是刷單賺佣求職騙案。涉款最多的為電話騙案，高達7.21億元。

警方今年首3季共接獲2,252宗網上求職騙案，較2021年同期的690宗大升2.26倍，當中刷單賺佣求職騙案佔90%。有關騙案涉款共3.37億元，較去年同期的4,600萬元，勁升6.34倍。騙徒通常有3部曲行事，首先是在社交媒體刊登廣告招聘，多數以「在家工作」、「彈性工作時間」和「不需學歷經驗」等作招徠；其次是要求受害人先墊支，着受害人在網購平台上將貨品放入購物車，再將購物款項存入指定的個人銀行帳戶；騙徒起初會發放本金及佣金以博取信任，其後受害人墊支更多金錢時，騙徒便會逃之夭夭。

電話騙案方面，今年首3季共1,687宗，較去年同期的735宗升130%，涉款共7.21億元，按年上升8%；其中以「假冒官員」案件數目佔的比例最多，有906宗，損失金額為6.63億元。網購騙案今年首9月共接獲6,050宗，較去年同期升42%，涉款共5,100萬元，按年跌15%。至於網上情緣騙案，今年1至9月接1,176宗，按年減少5%，當中近一半（575宗）屬投資相關情緣騙案；涉款共5.12億元，較去年同期的4.4億元，上升16%。