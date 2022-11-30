大灣區航空以客為尊　疫流而上體貼周全

新冠疫情逐漸緩和，亞太地區很多國家撤銷入境旅客檢疫要求，飽受疫情衝擊的航空業才有機會逐漸重新起步。在疫情下展開籌備營運許可及空運牌照申請工作的大灣區航空，經歷逾兩年多奮鬥，排除各種困難，終於在今年7月實現首航定期航班到泰國曼谷，而現在已經增加到每天都有航班到曼谷了。大灣區航空公司大力支持，實踐國家發展粵港澳大灣區的戰略，廣招人才及引進機隊，短期內將繼續開拓香港人熟悉的航點，例如東京、台北、首爾、大阪、北京、上海等。配合與其他香港航空公司不一樣的營運模式，包括由乘客自選包含行李與否的票價，行李重量限額，以及選擇自費預定餐飲等服務。服務模式按「以客為尊」的原則，開創香港航空業的新一頁，不但為旅客帶來多一個選擇，最近更榮獲2022年度「超卓創新航空企業大獎」，充分反映其創新意念得到認同。

「好興奮，非常感謝東方傳媒機構頒一個咁有意思嘅獎畀公司，肯定咗團隊喺過去兩年幾嘅準備工作！」大灣區航空行政總裁許漢忠先生認為獲獎是對員工的鼓舞，亦是對創辦人兼主席黃楚標先生整個理念的肯定。

許漢忠稱，黃楚標先生在2020年5月開始推動成立大灣區航空公司，當時疫情已開始一段時間，然而作為一個成功的企業家，黃先生深信疫情總會過去，而且更重要的信念是香港一定「明天會更好」。黃楚標先生對香港前途長遠有信心，而香港在國家發展扮演非常重要角色，國家主席習近平在親自到香港出席香港回歸25周年活動時就提及3個香港傳統優勢，包括金融中心、航運中心及商貿中心，區域及國際航空中心佔非常重要一環。

黃楚標先生在深圳亦有成立一家航空公司，而在疫情下在香港開設新航空公司，在考慮發展時目標更長遠，盼給予香港航空業更多力量及發揮更大作用。公司最後命名為「大灣區航空」亦表示肩負一個重任，要在粵港澳大灣區這個國家發展戰略中作出貢獻，經歷了接近3年的不斷努力，現在終見曙光。

持續近3年的新冠疫情對經濟造成極大衝擊，從香港的旅客每月流量可見，10月份約有40萬至50萬人次，是疫情前的一成左右，政府逐步放寬防疫措施，對航空業復常非常重要，惟業界均冀盼進一步放寬至吸引旅客如常訪港，「有任何檢疫措施都會影響旅客訪港意欲，希望政府平衡各方需求，盡快實施『0+0』，咁樣先至可以令航空業真正復甦。」

作為一家新成立的航空公司，許漢忠指公司將以創新的營運模式開創香港航空界新一頁。公司的營運概念將在傳統模式（Full Service Carrier）及低成本模式（LCC或ULCC廉航）之間，類似目前澳洲及美國內陸機推行的Value Carrier，此航運模式為亞太區首創，可以稱之為「為你而設」。

「為你而設」模式包括多項優點，其中低成本航空公司的座位前後之間距離一般只有28吋，大灣區航空則有29至30吋，更可以調校傾斜度；公司經營以東北亞、東南亞及內地城市為主打，航段平均在兩小時以內。為管理及控制成本，公司採用單走道客機，全個機艙採單一經濟艙座位，惟因應航線市場需要可提供不同級別的服務，從經濟艙到例如比同超級經濟艙等。公司亦考慮倣效歐洲部分航空公司做法，容許旅客支付較高的票價，留空毗鄰座位，帶來創新旅程。航班時間盡可能做到早機去，晚機返，絕不像廉航般凌晨3點起飛；在購買行李限額上亦具彈性，如旅客沒有行李可享較低票價等。

許漢忠特別提出，傳統航空公司劃一為旅客提供飛機餐，不過以他及很多同行經驗所得，短途旅客很多時候不一定用餐，造成不少浪費。公司以亞太區短途航班為主，旅客需要飛機餐時可預訂，此做法不但環保，亦為旅客節省開支。

遨遊天際是新航空公司的重要里程碑，大灣區航空在籌備逾兩年之後，終在今年7月底首航曼谷。許漢忠指，隨着香港政府逐漸放寬入境防疫措施，公司飛曼谷的航班亦會加密，10月每周3班，11月已加至每日一班，「我哋唔可以一直紙上談兵，要起到飛先最踏實。」

成功啟航後，公司對未來規劃充滿信心。許漢忠指，兩年前國泰港龍航空結業令台灣航線上有空檔讓另一家航空公司營運這航線，大灣區航空已經獲得香港特區政府指定經營該航線，預計12月1日首航台北。至於港人酷愛的日本，公司早前與當地民航局等完成申請經營許可程序，亦將於明年1月12日首航東京，開始時每日一班機，並會在情況許可之下盡快加密至每日兩至三班。

航班加密，對航機及人手需求俱增，公司目前有3架航機，每架航機每日運作10小時，預期短時間內引進第4及5架航機，同時亦已招聘超過60名機艙服務員，公司將加快招聘人手及擴展機隊，以應付未來幾年的營運需求。

不過，航空公司加快復甦步伐，亦需要機場方面配合，許提到全球各地機場都受疫情衝擊，導致過去一兩年大量人手流失，短時間難以吸納足夠人手應付驟增的航班，他希望香港機場會吸取經驗，未雨綢繆，為航空業復甦作好準備。

隨着機場第3條跑道將於2024年落成啟用，許對公司前景充滿信心，期望與社會分享重大發展成果，為香港製造更多就業機會，「新加坡的航空業佔當地GDP（本地生產總值）8至10%，如果香港航空業做到呢個水平就非常好，相信大灣區航空可以喺亞太區作為一個特別戰略，為粵港澳大灣區，為香港作為區域及國際航運中心作出貢獻，進一步推動經濟發展。」