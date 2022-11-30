中大研人工智能系統　視網膜圖像偵測認知障礙症　準確率逾80%

本港每10名70歲或以上長者，即有1人罹患認知障礙症，當中逾一半患者屬阿茲海默症。香港中文大學醫學院今日(30日)舉行記者發布會，宣布團隊成功研發全球首個人工智能系統，只需透過俗稱「眼底相」的視網膜圖像，即可偵測該症，準確率逾80%。中大醫學院團隊說，早期阿茲海默症症狀難以察覺，且目前檢測方法有限，有關檢測系統有助及早從社區及診所揪出該症患者。

腦神經科醫生莫仲棠表示，大多阿茲海默症患者因年紀漸大、血管健康差，甚或其他不良生活因素如睡眠、飲食習慣差，致腦內因過度積聚不正常蛋白物質，腦細胞逐漸死亡，從而令認知能力退化，早期病徵以短期記性差最常見。中大醫學院眼科及視覺科學學系主任譚智勇說，有關眼底相的檢測儀器細少，且成本不貴，每部價錢約15至20萬港元，故一般診所容易配置，加上只屬光學檢查，非侵入性質，過程亦不會對患者產生任何不適，只需時數分鐘，測試結果更將不受患者的認知能力影響。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授張艷蕾表示，有關偵測系統只需輸入左右兩眼每邊2張眼底相，便可以雙眼作為雙邊模式，透過卷積神經網絡，計算該症發生機率，而經實驗驗證，新系統偵測準確度為84%，敏感度和特異性亦分別達93%和82%。中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科臨床專業顧問區穎芝說，過往診斷阿茲海默症需透過醫生詳細問症，抑或進行抽血、腰椎穿刺等侵入性檢查，故有關人工智能系統成為日後篩查該症高危人士的重要工具。研究亦指出，愈早期發現，在接受多元模式的治療底下，可有效預防及減慢退化，家人不需彷徨之餘，患者亦可盡快接受社區治療，現時進行眼底相檢測為800港元一次。

現年72歲的陳太，在2019年時因兒子一家準備移民，並因疫情減少社交活動，其丈夫開始留意到她有出現健忘和焦慮的狀況，包括記性差，煮食時甚或要先設置鬧鐘提醒，另外會經常重複同一問題，語言表達亦有時候感到困難，甚至忘記練習多年的太極招式。直接去年7月，成功接洽區醫生團隊，經過一番治療下，病情得以好轉。