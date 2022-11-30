西灣河開槍案　2男生搶槍等罪成囚6年　官指受傷屬咎由自取

2019年11月11日，西灣河發生警員開槍射傷示威者事件，中槍男學生周柏均及另一名男學生胡子鍵，事後同被控企圖搶劫和阻差辦公罪。周因涉嫌在中槍後圖逃去，另被控企圖從合法羈押下逃脫罪，他們經審訊後被裁定全部罪名成立，今(30日)在區院接受判刑。法官謝沈智慧指，2名被告公然挑戰警方權力，目無法紀，他們企圖從穿制服的警員身上搶槍，更屬加刑因素。而周的槍傷屬咎由自取，不是求情原因，判2名被告入獄6年。

2名被告依次為現年23歲的周柏均，及現年22歲的胡子鍵。他們被控於當日在太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警員A，以及企圖劫去A的警槍。周另被控於企圖從A的合法羈押逃脫。控方稱，警員當時受4人前後夾擊，期間因見有人圖搶警槍，於是開了3槍，其中一槍打中周的腹部。周在等候救護車時仍拔足嘗試逃走。

法官謝沈智慧指，從2名被告的衣着及裝備可見，他們是有計劃參與集結，當日見警員獨自執勤，便藉人多勢眾，如同惡霸般挑釁及欺負，公然挑戰警方權力，目無法紀，以判囚12個月作為阻差罪量刑起點。就着企圖搶劫罪方面，法官稱有別一般搶劫或企圖搶劫案，2人是企圖從警員身上搶槍，而非普通市民身上搶劫，他們的行為容易挑起群眾情緒，這是加刑因素，遂採納6年監禁作此罪量刑起點。

最後，就企圖從合法羈押逃脫罪，法官指首被告是經計算行事，判6個月監禁。對於辯方提到，首被告中槍後面對不少後遺症，進食等均受影響。法官引述醫療報告指，首被告康復進度理想，斥辯方誇張失實，誤導法庭，法官認為他們受傷均屬咎由自取，不構成減刑因素。法官斥2人毫無悔意，顧及量刑整體性，下令2名被告的刑期同期執行，2人總刑期均為6年。

案件編號：DCCC 475/2020