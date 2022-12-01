資助5000港元予離校生及在職人士　港專鼓勵進修向上流動

本港經濟仍未走出疫情陰霾，不少市民承受沉重經濟壓力。香港專業進修學校宣布推出「民間配對學費補助金計劃」，以「1:1」方式配對社會人士的捐贈，為有經濟困難的學生提供學費補助。除了全日制學生外，計劃將同時涵蓋兼讀制課程學生，並首先以兼讀制毅進文憑及應用教育文憑課程為試點。校方又提到，除補助中學畢業生外，更期望推動在職人士進修，取得基本的學歷資格，提升社會流動階梯。

計劃將於明年正式推出，學生只須在申請課程時同時填寫計劃的申請表格則可，學校會審視申請者的家庭或個人經濟狀況，以及其報讀指定科目的原因及畢業後目標等作考慮。校方指，成功獲批的學生可獲得一次性5,000港元的學費補助，協助在職人士和中六離校生繼續升學。為了讓更多同學受惠於補助金計劃，港專將採用嶄新的民間配對方式向社會各階層人士募捐，並以「1:1」配對相對的金額，首階段目標是向外募捐50萬元補助金，連同港專的「1:1」配對，提供合共100萬港元學費補助金供學生申請。

港專校長陳卓禧表示，政府近年大力推動終身學習，惟對兼讀制學生的支援卻見不足，所以我們希望能藉著今次的學費補助金計劃協助有家庭經濟困難，而未能受惠於任何政府援助的學生，例如「在職貧窮」、「N 無」等人士，給他們一筆學習起動金，鼓勵他們勇敢踏出第一步，重返校園學習。