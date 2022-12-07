中大研究發現新冠口服藥成效顯著　少於1%患者病毒量反彈

中大醫學院的一項研究發現，本港目前所使用的兩種抗新冠病毒口服藥，對於避免重症和死亡風險有顯著成效，只有不足1%患者在服用後，病毒量出現反彈或重新確診。

該研究收集了今年1至3月、共4萬名在公立醫院的新冠患者，在感染後30天內的病毒量變化，發現有746名患者在服用默沙東研發的莫納皮拉韋口服藥後，只有6人出現病毒量反彈或重新染疫；另195人服用輝瑞研發的帕克斯洛維德後，當中亦只有2人病毒量出現反彈。 至於其餘1.1萬名未服用口服藥物患者，則高達68人出現病毒量反彈。而對於病毒量存波動的患者，少數人病毒量倍升或短時間內窄幅上落，但絕大部分在一個月内康復。

負責研究的中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃麗虹說，縱使外國有部分報告顯示，病人在服用口服藥物後或會重新染疫，但與是次研究的發現相比，可見兩者之間並沒有關係，雖有少數病人服食口服藥後病毒量仍有浮動，惟相信這一切可能是緣於患者的免疫系統反應，甚或病毒變種。她強調，本港正使用的兩種口服藥物有效，呼籲市民在確診前盡早求醫及服用處方藥物。