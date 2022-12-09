消委會接8宗渣打信用卡被盜用投訴　渣打：下周一起安排退款

渣打銀行信用卡近日爆出疑集體被盜用，消委會共接到8宗相關投訴，涉及約8.8萬港元，消委會指事件罕見，已建議無法聯絡信用卡公司的投訴人報警，市民消費後需要檢查帳單，防範遭人盜用，有議員估計類似罪案會愈增增加，因市場存在黑市買賣數據，渣打香港指事件中僅有1%信用卡帳戶受影響，為不法分子隨機測試的信用卡小額測試，無證據顯示銀行出現個人資料外洩。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，投訴人指無法聯絡信用卡客務中心，已經建議他們報警，並嘗試聯絡發卡銀行。她建議市民每次消費後，都要檢查帳單，一旦信用卡被盜用，也能及早發現。她又指，以往大多是個別信用卡被盜用，但今次的集體事件比較罕見，建議發卡銀行應設置功能讓客戶封鎖信用卡，亦要教育消費者如何鎖卡，並加強客戶服務支援消費者。

議員邱達根表示，相信類似罪案在未來會愈來愈多，市場上存在好多黑市買賣數據，令犯罪分子有機可乘。對於銀行稱事件是不法分子以小額交易隨機測試信用卡安全功能，他指可能交易金額不大，卡主未加留意，銀行亦不會主動通知。 他建議政府參考內地做法，規定機場和銀行等涉及大量客戶數據的關鍵機構，每年測試系統，規範員工處理資料的程序。

渣打香港回覆表示，事件中僅有1%信用卡帳戶受影響，並已啟動信用卡退款保障機制，由下周一起陸續安排退款，預計可於一周內完成。發言人指今次事件為不法分子隨機測試的信用卡小額測試，並無證據顯示銀行出現個人資料外洩，並就可疑信用卡交易即時實施的監測措施已見顯著成效，問題交易量已大幅下降。