黎智英隱瞞科技園使用工業邨地段　2項欺詐罪成今早判刑

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人因而被控欺詐罪。案件早前在區院經審訊後，黎、黃人同被裁定罪成，並於上月進行求情後，案件押後至今早（10日）作出判刑。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞，在非按1995年5月25日雙方所訂立租契第二附表指明的情況下，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書、租契協議及租契第二附表指明的情況下，使用涉案處所。兩人已於上月被裁定罪成。本案審訊連結案陳詞進行了20天，傳召了8名控方證人，包括後來被分案處理及獲免予起訴的前同案被告，即壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權，周的案件已押後明年3月13日、以待黎另涉及的高院國安法案件審結後再提訊。另外控方擬就黎於本案欺詐行為的得益申請沒收令，該申請則押後至明年1月27日處理。

黎智英的代表律師早前求情時指，黎的教育程度不高，希望法庭考慮涉案之力高顧問有限公司（力高）佔用涉案處所的面積只約0.16%，涉案處所的傳媒及出版用途不受影響。辯方強調本案違約時期雖較長，但程度不算很嚴重，且詐騙程度不算精密及複雜。黃偉強的代表律師求情時指，黃在公司並無管理及決策權，只是據法律意見及上司指示執行職責。此外黃有心臟問題，聽覺亦衰退，加上妻子患病、面對被捕等，令他精神倍感壓力及受煎熬，致出現重度抑鬱徵狀及焦慮情況，需要接受監察及治療，因此請求法官酌情對黃判予緩刑。

案件編號：DCCC 349/2021