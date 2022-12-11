晚間洗肚助維持正常生活　72%受訪腎友稱APD機體驗理想

全港目前大約有12,400名腎衰竭病人接受替代治療，而腹膜透析治療(洗肚)是其中一個方法，讓腹膜代替腎臟，將身體多餘的廢物和水分導出。洗肚可使用家居自動腹膜透析(APD機洗)，只須晚間進行治療，較方便腎友維持正常的日常生活。香港腎臟基金會早年推出計劃，讓有需要的腎友免費借用由慈善捐贈的APD機，至今已推出近1,200部，價值達1億多港元，期望明年再增加170至2000部新APD機。該會今日(11日)表示，調查發現，有72%的受訪腎友認為使用APD機的體驗比預期理想。有腎友分享指，使用APD令他感到整個人都會輕鬆些，而且時間上沒有那麼困身。

該基金會在上月訪問130名接受APD治療滿1年的腎友，93%認為他們能夠應付APD治療，有62%受訪腎友認為整體使用APD的生活感受是好的。基金會副主席李俊生稱，全港大約有5,086病人是採用洗肚治療，當中76%是用連續性可攜帶腹膜透析(手洗)，費用較便宜，但需要每隔數小時換洗肚水3至4次，使用APD機的病人則佔24%，每部機價值8.4萬港元，大部分病人都難以負擔，但APD機容許腎友維持日間正常工作或上學，而且較少出現腹膜炎，亦可更好處理體內水分。主席雷兆輝認為，APD可改善腎友的生活質素，冀未來5年使用APD洗肚的腎友從目前的24%增加到40%。

基金會顧問鄭玉麟指，過去25年參加APD計劃的腎友有1,946人，年齡平均55歲，61%患者可以自己操作APD，餘下39%則需要家人協助操作APD，而病人維持使用APD中位數是8.1年，36%患者使用APD超過3年、23%超過4年，更有些長達16年。曾使用APD的吳偉強先生分享稱，使用APD日間不用換洗肚水，只在睡前駁機器通宵洗肚，早上收機後，便可和其他人一樣去上學，感到整個人都會輕鬆些，亦避免經常請病假。另有一名照顧母親洗APD的陳美賢表示，APD機的治療時間較彈性令她可維持正職工作，亦免卻母親不懂處理而細菌感染。