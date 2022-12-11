駐倫敦經貿辦舉行研討會　推廣香港發展項目及人才招攬措施

香港駐倫敦經濟貿易辦事處（倫敦經貿辦）聯同香港工程師學會，於12月9日（倫敦時間）在倫敦帝國學院舉辦研討會，向在英國修讀工程學系的學生及畢業生，推廣在香港進行的不同發展項目，以及相應發展工程事業的前景。

倫敦經貿辦處長羅莘桉在研討會致辭時表示：「政府預計基本工程開支在未來數年，每年超過1,000億港元（100億英鎊），可見香港在基礎建設和各項基本工程的投資不遺餘力，並穩步持續。」羅提及，香港是東西文化薈萃之地，同時奉行簡單稅制及低稅率，專業人士和人才在發展事業之外，亦可同時體驗多姿多彩的藝術、文化、體育和娛樂活動。羅莘桉亦重點介紹《行政長官2022年施政報告》公佈的招攬人才措施，包括「高端人才通行證計劃」。

在英國出訪的香港工程師學會會長卜國明，則向參加者介紹香港多個大型基礎建設項目及發展藍圖，當中包括北部都會區、房屋發展項目和「香港創新科技發展藍圖」，以說明香港工程行業充滿機遇。是次研討會吸引超過100名參加者出席。