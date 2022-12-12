涉2019年10.1參與屯門暴動　男護士否認控罪於區院受審

2019年10月1日全港各區均有示威者聚集，在屯門區亦爆發激烈警民衝突。警方其後拘散示威者，當中一名40歲男護士在衝突現場附近被警方拘捕，其後被控一項暴動罪。該名男護士否認控罪，案件今(12日)於區院開審。控方傳召當日拘捕被告的警長作供，並指當日案發一帶有100至200人聚集及向警方擲磚及汽油彈等，他其後追截示威者，最終截到戴着口罩及穿着黑色手袖的被告，並與同事一同拘捕他，他的背包亦跌出另一件衣服。被告向警長的同事稱到場「來支援手足」，衣服則用作逃跑時更換。

報稱任護士的被告梁健民控一項暴動罪，控罪指他於2019年10月1日，在屯門錦華花園錦薈坊外，連同其他人參與暴動。案發時駐守機動部隊的警長程廣業稱當晚7時許從通訊機收到訊息指屯門市廣場一帶有100至200名黑衣人在破壞及擲汽油彈等，他遂與隊員乘警車到現場 。當到達屯隆街交界時，見到該些示威者正向警員方向投擲磚頭及汽油彈等，他遂叫示威者停手，其後與隊員等排成直線向示威者推進，示威者則向屯門鄉事會路方向逃走。

程指他上前追截，並於屯隆街與屯門鄉事會路交界與同事一同截停被告。程稱被告當時戴着口罩，並身穿印有「香港加油」字體的黑色短袖上衣，雙手穿上黑色手袖及孭背包。程帶被告至錦華花園地下搜身，在出示身份證時被告背包跌出白色上衣，被告聲稱該上衣是在逃走時作變裝。被告向他同事稱到場是為了支援手足並自稱是護士。

案件編號：DCCC 475/2022