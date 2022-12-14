東方日報A1：廢除安心出行　堂食睇戲仍要打針

港府防疫畏首畏尾、復常步伐大落後，在內地接連推出優化二十條及新十條一周後，特首李家超及醫務衞生局終於昨日宣布進一步放寬措施，今日起撤銷掃描「安心出行」、但仍保留進入食肆等要出示「疫苗通行證」的要求；取消入境人士「黃碼」限制；減少向住宅大廈發出檢測公告、豁免3歲以下幼童須強制檢測及11組別從業員的定期檢測；居家隔離免戴電子手環等共5項措施（見表）。政商及旅遊界人士歡迎港府變相實施「0+0」，但有意見指斥港府太遲撤銷安心出行、黃碼等擾民措施，已錯過聖誕及新年檔期旅遊零售業復甦機會，也質疑當局保留疫苗通行證的尾巴是谷針死心不息。

李家超昨早在行政會議前搶閘公布首兩項措施，醫衞局下午再補充另外幾項措施於記者會交代詳情。盧寵茂否認政府太遲撤銷擾民及阻礙疫後復常的措施，堅持本港疫情近日才出現高位平台期效果。被問及政府早在幾月前已沒有以安心出行追蹤個案，內地又在上周已撤銷健康碼，為何港府遲遲不作回應，盧以「你話太遲、有人話太早」作回應。

他指，安心出行與疫苗通行證並非絕對掛鈎，不掃描安心出行後，市民可以用手機截圖、「智方便」或「醫健通」等流動應用程式，或用紙本針卡出示接種紀錄。他強調，保留疫苗通行證是因為本港一老一幼接種率較低，當局期望未打針人士不會進入高風險場所。而即使市民此後不用再掃描安心出行，但此應用程式仍有其他功能，包括便利檢測登記和出示疫苗通行證，故當局不會取消程式。

至於取消抵港人士的「黃碼」限制，但保留紅碼及藍碼一事，盧引述一個月數據，由海外地區及台灣抵港人士輸入個案平均確診比例約3.8%，機場核酸檢測找出2.2%感染個案，檢測放行亦找到1.6%，此比率較近期社區檢測確診比率的2.5%更低，故認為可以撤銷海外地區及台抵港人士到港後3日黃碼的限制。

另外，當局會調整本地核酸檢測的策略，包括逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，改為在社區派發更多快測包。除了醫管局和院舍員工，其他原本要定期做核酸檢測的群組，將來會改為定期做快測，並申報確診結果，以更精準將核酸檢測資源，運用於高風險場所和人群。不過，學生每日上學前快測的要求則維持不變。

現時居家檢疫人士需佩戴電子手環，以監測相關人士有否遵從檢疫令留在家中。盧寵茂認為，在感染個案上升情況下，相關做法欠缺成本效益，故今起撤銷確診者佩戴電子手環的要求，日後會透過隨機抽查確保確診者無離開住所。

身兼餐飲集團主席兼行政總裁的黃傑龍歡迎取消黃碼安排，認為等同「0+0」安排，但他指不少海外旅客已規劃好聖誕假期行程，昨日的公布未必可即時帶動旅客來港消費，希望可刺激新年餐飲消費市道。旅發局及總商會等亦歡迎終於取消入境防疫限制。

不過，行政會議兼立法會議員林健鋒認為，取消黃碼限制後，本港還應考慮取消戶外口罩令，真正走向疫後復常。香港廠商會會長史立德則建議政府研究放寬社交距離措施，放寬宴會人數上限，鼓勵更多商業活動。

安心出行是港府在2020年底推出的手機應用程式，用以協助調查疫情爆發，及追蹤密切接觸者等，惟至今年初爆發第5波疫情，每日確診數字高達數千至數萬宗，當局承認難追蹤個案，程式作用已不大。

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