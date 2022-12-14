引入外地護理員計劃獲通過　最多7000人明年第二季來港就業

本港院舍人手不足，政府早前推出院舍輸入護理員特別計劃，輸入護理員以紓緩人手荒。勞工及福利局今日(14日)指，行政長官會同行政會議已通過特別計劃，透過更具彈性方式輸入護理員並精簡程序，各類院舍都可輸入護理員，其中私營及自負盈虧院舍輸入比例為1比1，即每聘用一名本地僱員最多可輸入1名護理員，而津助及合約院舍則為2比1，特別計劃的配額上限為7,000人，業界預期即使全部配額獲批，未有最少1500個空缺須本地求職者填補。

勞福局發言人稱，預計未來三年院舍業界需要至少額外約4,500名護理員，2022年《施政報告》提出明年推出特別計劃，在保障本地工人優先就業的前提下，適度容許安老院及殘疾人士院舍輸入護理員，放寬本地僱員與輸入護理員的比例，並精簡申請審批程序，預計申請審批時間將由現時「補充勞工計劃」約5個月縮減至特別計劃約兩個月。政府會就特別計劃的實施安排諮詢勞工顧問委員會及院舍業界，並會在敲定特別計劃的實施和運作細節時適當考慮收集的意見，以期於明年年第二季推出特別計劃。政府會成立由社署署長擔任主席，由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批院舍提交的申請。社署署長會在考慮小組提供的意見後，就每宗申請作出決定。

特別計劃的主要特點及準則包括，額外輸入約3,000名護理員，計及現時全港已有約4,000名輸入護理員，輸入配額上限為7,000人。業界指即使特別計劃的配額全數獲批，預計仍有最少1,500個空缺須由本地求職者填補。如果計及行業擴充和現職護理員自然流失等因素，本地求職者的就業空缺會更多；各類型院舍均可申請輸入護理員，私營院舍及自負盈虧院舍(包括參與買位計劃的院舍)每聘用一名全職本地僱員(不限職位)，最多只可申請輸入一名護理員(即1：1)；而津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員（不限職位），最多只可申請輸入一名護理員(即2：1)。

院舍提交申請時，須證明已經通過社會福利署（社署）署長指定途徑招聘本地人手，但未能填補空缺。本地招聘的薪金必須不低於聘請輸入護理員的薪金，而輸入護理員的薪金不得低於政府統計處編製的護理員每月工資中位數；成功經特別計劃輸入護理員的院舍須繳付僱員再培訓徵款，繳付方式與「補充勞工計劃」的安排一致；院舍必須與輸入護理員簽訂指明的標準僱傭合約，內容與現時「補充勞工計劃」下的標準僱傭合約大致相同。