前女騎師江碧蕙涉偽造假帳　呃保健中心佣金遭起訴

廉政公署調查貪污時，揭發一名私營保健中心前營運董事涉嫌偽造銷售紀錄和佣金收據，以詐騙該中心佣金。被告昨日(13日)被廉署落案起訴偽造帳目罪名，她已獲准保釋，以待明日(15日)在東區裁判法院答辯。消息指，被告為香港首位華人女騎師江碧蕙。

被告江碧蕙(46歲)為加心康智能醫療(亞洲)有限公司前營運董事，被控3項偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》第19(1)(a)條。案發時，被告是加心康一名營運董事，負責製備加心康的銷售紀錄、開出支票予轉介代理及處理「代理佣金收據」，以供加心康作會計用途。由於被告並非轉介代理，她不能獲取任何轉介佣金。案件於2020年3月至4月期間發生，被告涉嫌捏改加心康3份銷售紀錄和兩張「代理佣金收據」，使一名朋友看來轉介了13名客戶給加心康，獲發及可獲發轉介佣金共約3,800港元。廉署調查發現，該朋友從無轉介任何客戶給加心康，也沒有簽署「代理佣金收據」及收取佣金。

加心康是一間提供心血管檢查服務的私營保健中心。根據合作協議，轉介代理每成功轉介客戶至加心康，可獲淨銷售金額的10%至30%作為佣金。所有轉介代理須簽署「代理佣金收據」以確認收到佣金。