市售17款水溶性指甲油含致癌物　消委會指長期接觸恐損神經

聖誕將至，愛美男女均會美甲，準備靚住過節，不過亦要提防健康風險。消費者委員會今日（15日）表示，所測試市面上25款水溶性樹脂指甲油產品中，近7成（17款）樣本檢出最少1種歐盟禁用的致癌物，包括苯、甲醛及多環芳香烴。其中，根據歐盟法規，苯屬於第一A級致癌物和第一B級可導致基因發生永久性突變的物質，歐盟及內地已禁止刻意添加苯在化妝品。而消委會測試結果顯示「Madam Glam Soak-off Gel Polish」檢出每公斤0.26毫克苯，指雖然檢出量屬於微量，但由於苯屬已知人類致癌物，短期健康風險包括頭痛、暈眩及心跳加速，長期接觸更可能構成致癌風險及損害神經和免疫系統，建議消費者避免選用含這類物質的產品。

而測試的全部樣本均檢出屬於第二級生殖毒性的甲苯，檢出量由每公斤1.6毫克至47 毫克，符合歐盟《化妝品法規》只限使用於指甲油的上限（每公斤25萬毫克）。短暫暴露於甲苯之中，可能會刺激眼睛、呼吸道和皮膚，引致頭痛及肌肉疲勞，長期接觸或會對肝臟、神經系統，和發育中的胎兒的健康等造成影響。而由於甲苯對發育的胎兒和兒童健康的影響較大，因此孕婦和哺乳中的婦女應盡量避免使用含甲苯的產品。另外，近半數（12款）樣本檢出二甲苯，檢出量由每公斤0.99毫克至120毫克，不過，根據歐盟法規，二甲苯屬於第4級急性毒性，但未有為其訂下濃度上限。

另有3款樣本檢出致癌物甲醛，檢出量由0.006%至0.010%，但符合內地2015年的要求。消委會說，甲醛可作防止細菌生長，亦可令指甲變硬，常用於化妝品、指甲油中。不過，由於甲醛屬於第一B級致癌物、第二級可導致基因發生永久性突變的物質、第三級急性毒性及第一級的皮膚致敏物，自2019年起禁止作為原材料添加於任何化妝品之內。歐盟亦規定化妝品中的可釋出甲醛的化學物質總量若超過0.001%時，必須在產品標籤上標示「會釋出甲醛」。

消委會說，測試中有8款樣本沒有檢出歐盟禁用物質，其中「Bio Seaweed Gel天然無毒Gel甲油」、「BEHOLD Professional Gel Polish」、「Presto LEDGELBrush on Unlimited Color Gel」、 「Sweet CandyCandy Gel Polish (Classic Professional)」、「essieessie.gel-gel nail color」更獲得最高的5點評分，包括2款售價最高及1款售價最低的樣本，反映產品質素未必跟價格成正比。「Madam Glam」的代理商表示該公司的首要任務是為客戶提供最優質的凝膠和最安全的配方，而該公司亦向消委會會提供一份說明產品成分的MSDS和一份證 書以證明配方中不含甲苯 和苯。另外，廠商亦正於第三方實驗室進行安全測試和積極找出樣本受到污染的原因。