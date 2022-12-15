10款漱口水氟含量低過牙膏　逾3成未有清楚列明成分

消委會從超市、個人護理用品店、百貨公司等購買32款漱口水樣本，大部分直接使用而毋須稀釋。樣本售價約由20港元至167港元，總容量由120毫升至1080毫升。若按產品標示的使用指引計算，每次「每啖」使用需花費約0.33港元至6.32港元，價錢相差逾18倍。

不少朋友使用漱口水是為求口氣清新，選擇產品時較着重口味或價錢是否相宜。消委會就特別提醒市民，不同漱口水產品因成分不同，功能亦有分別，消費者應根據個人需要，細看產品成分及功效來選擇，亦指出不應過度依賴漱口水來清潔口腔，包括是次調查只10款樣本標示含有可以防止蛀牙的氟化物，而漱口水中的氟化物含量較牙膏為低；而不少產品聲稱含酒精除菌，根據世界衞生組織的指引，酒精濃度需達到60%至80%才能夠有效殺死細菌和病毒，而一般漱口水中的酒精含量都不會達到此濃度，故含有酒精成分的漱口水不一定有更好的殺菌效能。按牙醫建議，大家須養成刷牙習慣，消除牙菌膜兼消除口氣。

消委會特別提醒，如產品標示含有精油(essential oils)、西吡氯銨(cetylpyridinium chloride, CPC)、氯己定(Chlorhexidine)，和聚維酮碘(PVP-I)等，是有助減少口腔內的細菌，惟指少數人長時間使用含有西吡氯銨或氯己定的漱口水後，可能使牙齒染有漬斑及味覺受短暫影響。而另1款樣本標示以聚維酮碘(PVP-I)作為主要的殺菌成分，其屬於非處方藥物，在發揮作用的過程中會釋出游離碘元素，懷孕中的婦女或患有甲狀腺疾病的人士，並不建議使用含有此成分的產品。

而調查中亦發現，逾3成樣本只以日文，甚或沒有列出漱口水的成分；亦有逾半數樣本未有提供完整的建議和使用指引，包括每次使用的分量、每天使用次數、產品適用年齡等，消費者或未能完全掌握資料選擇合適產品，情況並不理想，將敦促生產商或代理商盡快改善產品的標籤資料。