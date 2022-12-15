信用卡回贈率差異大　網上簽帳定義不一　消委會籲留神

佳節臨近，買聖誕禮物或辦年貨時，人人都會使用信用卡簽帳賺積分。不過，今年涉及信用卡的投訴急增。消委會今日(15日)表示，今年首11個月收到共26宗涉信用卡的投訴，較去年同期9宗大增達2倍，當中10宗與信用卡回贈有關。而該會於今年10月至11月期間，檢視21間發卡機構的信用卡回贈計劃，發現恒常回贈現金回贈比率可相差逾26倍，限時推廣的回贈一般較恒常計劃吸引。不過消委會說限時推廣限制、條件多，或未能滿足要求，而回贈不足，建議消費者切勿過度消費，以免得不償失。

消委會表示，單計恒常回贈，富邦銀行白金卡及Titanium卡的回贈比率回贈比率最高，可達6%，跟最低0.22%的中國建設銀行eye信用卡及tiramisu 信用卡相差逾26倍。而大部分發卡機構(15間)的恒常計劃提供的最低現金回贈比率介乎0.4%至0.5%，相等於每200至250港元簽帳兌換1港元現金回贈。同一間發卡機構，不同卡的回贈比率亦有大差異，以安信信貸的WeWa Visa白金卡及EarnMORE Visa白金卡為例，2張信用卡的主卡年費均為800港元，若同樣以零售購物簽帳計算，每1港元現金回贈，WeWaVisa白金卡所需的簽帳金額較EarnMORE Visa白金卡多150港元，相差1.5倍。消委會提醒，選擇信用卡時，要細心留意相關獎賞計劃的細節，雖然實際回贈的差額未必太大，但「小數怕長計」，長遠累積下來，所得的現金回贈仍會有一定分別。

消委會提到，信用卡恒常回贈一般沒有就獎賞或現金回贈的發放或兌換設有上限。惟於限時計劃中，大多設有發放上限，雖然限時計劃的獎賞看似較優惠，但當中附帶的條件一般較恒常計劃多。該會以中銀信用卡i-card及i-card雙幣鑽石卡為例，2張卡作一般零售簽帳所得的基本獎賞並沒有發放上限，惟於限時計劃「手機支付交易10倍簽帳積分」中，持卡人每月可獲得的9倍額外獎賞只有最多10,000賞分，即該月約首1,100港元的手機支付簽帳才可獲額外獎賞，變相最多回贈40港元，而其後的簽帳只可賺取基本獎賞。

消委會總幹事黃鳳嫺指出，消費者想「賺盡」優惠並不容易，需花時間看條款細節，計算消費有否滿足最低消費金額等，建議消費者根據個人消費喜好及習慣，選擇合適的信用卡簽帳計劃，並審慎理財，不要盲目追求簽帳獎賞而過度消費。