獅隧原北行隧道轉備用　形同「曬太陽」　議員斥浪費珍土

獅子山隧道啟用逾半世紀，行車道及結構均已老化，需要進行維修擴建等改善工程。交通事務委員會今日(16日)舉行會議，討論有關獅子山隧道改善工程的問題，大部分議員均對加建第三線北行行車管道後，原有的北行行車管道將會轉為後備管道感到浪費。有議員認為本港運輸空間非常珍貴，批評政府未有物盡其用，雖然路政署回應指會再考慮用途，但仍擔心會「曬太陽曬足10年8年先發展」；亦有議員關注工程時間逾10年才全面完成，又未見最終價格，希望政府可盡快提供及加快速度。

路政署表示，在新建長約1.4公里的三線行車管道通車後，原有北行行車管道將會轉為備用用途，以便在發生交通事故等突發事件時可緊急使用。不過，議員林筱魯質疑轉為備用用途後仍需要進行維修保養，擔心花費不菲，又認為本港運輸空間非常珍貴，管道轉為後備用途屬浪費。

雖然路政署隨即回應指目前仍在考慮原有北行行車管道的用途，亦會積極考慮議員的意見。不過，議員陳紹雄則批評該後備管道需投入資源保養維修，卻未能物盡其用，又擔心署方聲稱考慮用途，但最後會「好似啲地咁，曬太陽曬足10年8年先發展」，促署方應盡快交代如何使用或改善原有北行行車管道的用途。

亦有不少議員提及有關隔音屏障的問題。議員楊永杰認為，獅子山隧道的九龍出入口亦有不少民居，但署方未有提交任何建議方案改善噪音問題。路政署回覆指，該位置因空間太過狹窄出現技術問題，故難以加入隔音罩；至於沙田方面，位於世界花園附近加設隔音罩，預計將會影響1至3層住戶景觀。另有其他議員提及整體造價和工程時間過長問題，署方則回應指目前只知初期費用需2.5億港元，而建造時間長亦無可避免。