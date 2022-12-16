明起轉新「5+3」　酒店檢疫改居家隔離　過9日冷河方可前往內地

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(16日)公布，因應疫情及配合內地防疫「新十條」，當地自明日(17日)零時起，調整由香港、台灣及外國入境澳門人士的防疫措施，由原來的舊「5+3」(5天酒店集中隔離及3天居家隔離)措施改為新「5+3」(即5天居家+3天離境限制)。新安排下， 登機、登船或登車前往澳門，仍須持有採樣日後48小時內有效的無染疫報告，並準備每人適量新冠快測包，但毋須預訂檢疫酒店及預繳檢測費。另外，相關人士入境後直至翌日起計第9天零時前，不能經澳門前往內地。

入境後，旅客的「澳門健康碼」將轉為紅碼，在入境口岸接受一次落地檢測後可離開前往租住的可接待酒店或住所。自入境翌日起計連續3天，須上載每天快測結果；其後「健康碼」將轉為黃色，當日須自行預約社區核酸檢測，否則「健康碼」將重新轉為紅色。入境翌日起計第4天及第5天，旅客仍需每天快測，若連續2天快測無染疫，「健康碼」方會轉為綠色。若上述期間，入境人士快測或核酸檢測驗出病毒，「健康碼」將轉為紅色，並須採取居家隔離。

上述調整措施適用於明日或之後入境的人士，及現正接受集中隔離醫學觀察的人士。澳門衛生局和旅遊局將於明日起，有序分批安排相關人士離開醫學觀察酒店，相關人士亦可自費留在原醫學觀察酒店完成居家隔離醫學觀察，並將由相關酒店和核酸檢測機構安排退款。