首3季吸毒數呈下跌　青年涉嚴重毒品罪佔66%　近80%被定罪

禁毒常務委員會(禁常會)今日(16日)公布今年首3季的統計數字以及相關的毒品統計數字，顯示首3季被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降17%(由4,939人下降至4,122人)，21歲以下青少年被呈報吸毒人數下降21%(由750人下降至589人)。吸食毒品種類方面，海洛英、可卡因和大麻為最常被吸食的三類毒品，而21歲以下青少年最常吸食的毒品則是大麻、可卡因和氯胺酮(俗稱「K仔」)。

禁常會留意到錄得數字較去年同期下降，可能因受疫情影響，令呈報機構(包括戒毒治療機構和執法機構)接觸到的吸毒者數字可能因而減少。據執法部門的統計數字，在今年首3季因干犯毒品罪行被捕的21歲以下青少年之中，涉及嚴重毒品罪行的佔66%，較21歲或以上人士的比例高16%。同期因干犯販毒罪行而被檢控的21歲以下青少年當中，被定罪的比例更接近80%。

禁常會主席李國棟表示，政府即將把大麻二酚，即CBD列為毒品。有關法例將會在明年2月1日正式生效，市民如持有CBD產品，應及早安排棄置。法例生效後，持有或售賣CBD產品乃違法行為，可被判監禁和罰款。他提醒市民，佳節臨近，不論出外旅遊或在香港聚會，時刻都要遠離毒品，更不要攜帶或販運任何毒品回港。