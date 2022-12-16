網傳取消「願檢盡檢」　醫衞局澄清：政策未有改變

本港新冠疫情未息，連日來有逾萬宗單日確診。惟在此情況下，網上有傳政府已指示承辦商，取消社區檢測中心的「願檢盡檢」類別，即自願接受檢測的人士現時須付費，才可做核酸檢測。事件引起各界關注，醫務衞生局亦在今日(16日)深夜澄清，重申指相關檢測政策未有改變。

有議員今在社交平台反映，指檢測商先前皆有列明可以前來免費檢測的名單，但自本周二(13日)起，相關名單上的「願檢盡檢人士」突然消失，局方卻完全沒有公開過將調整有關措施，連各區民政署亦毫不知情。據其了解，有承辦商透露收到政府指示，不再為「願檢盡檢人士」進行檢測。

醫衞局在今晚澄清，指政府一直有為指定群組，包括自願接受檢測的人士(即「願檢盡檢」人士)，在社區檢測中心、社區檢測站和臨時流動採樣站提供免費核酸檢測服務。政府目前仍為以下人士提供免費檢測，包括須接受強制檢測的市民；公立醫院及安老及殘疾人士院舍員工；公立醫院及院舍探訪人士；60歲或以上長者；抵港人士；以及「願檢盡檢」人士。這些人士只要預先上網預約，或在登記檢測時使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」，便可接受免費檢測。