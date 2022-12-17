消息指港府首准內地器官送港移植　兒童醫院安排嬰兒換心手術

香港兒童醫院今日(17日)下午3點50分將召開記者會，公布院方一宗器官移植手術的詳情。有消息指，今次手術涉及從內地運送心臟到港，屬港府首次安排中港兩地器官捐贈，予香港兒童醫院一名4個月大嬰兒。該院於今年11月曾召開記者會，指一名4個月大的女嬰芷希患上「擴張性心肌病變」引致急性心臟衰竭，心臟移植是唯一續命方法。

若消息屬實，今次是本港首次批准內地器官送港移植。有醫生擔心，今次做法會開壞先例，因如香港一旦接受來自內地的心臟，會嚴重影響外界對香港器官移植的觀感。事實上，國際心肺移植協會（ISHLT）今年 8 月曾發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植。該名醫生憂慮，若有關組織知悉香港接受由內地運入的心臟，事件會影響本港在器官移植上的聲譽，更有可能將香港從協會中除名。

他解釋，西方國家多年以來一直譴責及質疑中國器官移植的背後問題，如無法肯定器官捐贈者是否出於自願及出現非法器官買賣等情況，故香港醫護界多年以來均拒絕引入內地器官來港移植。