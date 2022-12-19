東方日報A1：港窮水盡疑無路　六成青年想走佬

無能港府抗疫不力更拒聽民意，長期維持嚴苛防疫禁令，打殘百業令本港山窮水盡，庫房或錄逾千億元財赤。生活在疫下香江的青年走投無路被迫「躺平」，調查發現每四個青年便有一人認為自己「冇用」，人生觀消極；近70%人認為港府忽視民意，近60%青年更打算移民。機構指，疫情折騰香港多年，社會氣氛持續低迷，部分青年對個人、前景及社會環境等方面的信心普遍下降，對未來欠缺明確方向。

香港青年協會於去年12月8日至24日，訪問了531名年齡介乎15至39歲的青年，以隨機抽樣方法，就個人價值、工作、教育、政治、政府及社會評價社會資本等範疇進行調查，結果發現本港青年較疫情前變得消極。

去年只有73.1%受訪青年認為自己有用，較2017年的92.3%下跌19.2個百分點，比例亦是自2002年以來新低。除了每四個青年便有一人覺得自己「冇用」，亦有25.3%受訪青年認為自己人生觀是消極，較2017年的17.2%上升8.1個百分點，反映青年的精神健康，以及成長階段的自我存在價值有所動搖。

調查亦指，受訪青年認為市民意見對港府政策有影響力的同意比率，由以往超越50%，到近年跌至徘徊於30%左右，即70%青年認為民意無力左右港府施政。至於有留意社會政策消息的比率，則由2017年的86.8%，下跌至去年的67.4%，反映青年對個人發揮政策影響力的信心不大，社會及公共政策的參與空間有待提升。

青年不但對社會政策呈無力感，就連結婚和生兒育女的意願亦下降。受訪青年對結婚的期望由2017年91.4%，下降至去年的81.8%；認為自己會生兒育女的，則由2017年的87.6%下降至70.5%。他們對香港歸屬感亦都弱化，表示對香港有歸屬感的青年由2017年高位的93.7%，下降至去年的62.6%；同期對港人身份感自豪的亦由83.9%下跌至62.3%低位；與此同時，近年持續有約60%青年希望移民外國，去年則佔59.6%。

另外，受訪青年對法治的信心亦傾向減少。他們表示對香港法治有信心的比率，由2017年的88.0%高位，下滑至2019年的32.9%低位，然後微升至去年的39.4%；同意奉公守法十分重要的比率則由97.3%輾轉下滑至84.4%。

青協青年研究中心認為，香港遭疫情折騰多年，社會氣氛持續低迷，不同價值觀的指標均呈下降趨勢，反映部分青年對個人、前景及社會環境等方面的信心普遍下降，對未來欠缺明確方向，相信社會各界需要充分合作、支持和配合，才能讓青年有調整復原的機會。

立法會研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會委員容海恩指，青年感沮喪很大原因來自疫情，世界已開放，本港青年發覺香港仍未有復常時間表，難免會令他們失望，亦對香港前景感悲觀。

她認為病毒轉弱，港府可大刀斧闊果斷復常，相信一個正面的復常政策已令青年由悲轉喜。

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