東方日報A1：酒吧婚宴失機　黃金檔難谷起

聖誕節消費黃金檔期尚有4天就來到，惟復常「歎慢板」的港府昨才公布明日起再「碎步式」放寬數項防疫措施，包括撤銷餐飲、酒吧等所有表列處所的容量限制，宴會不再限最多240人參加，入酒吧去宴會等毋須再事前做快速檢測、公眾娛樂場所戶外範圍可以進食等，即工展會明日起可以恢復試食，但仍拒放寬口罩令及疫苗通行證。不過，酒吧及食肆業界批評當局放寬太遲，錯失時機，生意難及以前。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，近期本港日均一萬多宗新增確診，情况已維持一段時間，相信疫情已進入「平台期」，希望可把握時機讓市民享受措施更寬鬆的假期生活，因此當局決定更新社交距離措施。

本周四起、即「冬至」當日，當局會撤銷食肆、酒吧酒館及其他表列處所的容數上限。翻查資料，食肆早前已放寬容量上限至100%，但酒吧酒館、派對房間、夜店及夜總會和卡啦OK目前仍限於75%，主題公園及戲院等公眾娛樂場所則限於85%。同日，當局亦取消參與宴會的人數上限，現時為240人；市民進入酒吧、酒館、夜店、夜總會、出席宴會及參加本地遊毋須再事前做快測。

另外，同日起公眾娛樂處所的戶外範圍、麻雀天九耍樂場所、體育處所戶外範圍都可飲食。當局亦正研究放寬本地遊參與人數。

被問到為何每日仍有過萬宗確診宗數，當局仍放寬防疫措施，卻又對部分措施繼續「有保留」。李夏茵解釋指，本港抗疫近3年，社會已在復常中，只是視乎步伐，當局會留意是否有空間繼續放寬，她又指，本港3年前未掌握及控制疫情，而現時在有所理解，社會亦有高接種率的情況下，便可尋找空間放寬餘下的措施。不過，她又提醒，聖誕節及農曆新年即將來到，預計長假期市民活動會增加，加上近日天氣寒冷令住院需求增加，期望市民在節日與家人相聚同時，不要忘記謹守防疫措施。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，過去一年業界不斷游說當局放寬宴會人數上限及快測要求，今年冬至生意未如理想，訂枱率僅80%至90%，但疫情前提早兩至三個星期各餐廳就已約滿；加上港府較早前放寬外遊，吸引市民聖誕節去旅行，相信冬至及聖誕節生意最多只及疫情前90%。

香港酒吧業協會主席錢雋永則批評當局放寬得太遲，估計只幫助到業界生意額升10%，「如果早兩星期宣布會好很多，啲人現在約朋友聖誕節去酒吧都遲了。」他指，早前世界盃舉行時，即使酒吧「爆場」，生意仍較以往少10%，強調本港的夜生活經濟已被防疫措施重創，需要一段時間才能恢復。

另外，特首李家超今日將北上述職，他昨稱會向內地反映市民對通關的期望。香港中華廠商聯合會會長史立德亦表示，要經濟和民生全面復常，還需加快恢復與國際和內地的經貿、旅遊和民間往來。該會期望，不久將來會有更多放寬入境檢疫措施和與內地「通關」的好消息公布。

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