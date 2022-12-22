藝人楊明不小心駕駛上訴遭駁回　維持判囚18日即時監禁

藝人楊明在2020年8月於山頂馬己仙峽道駕駛時失事撞壆，去年重新認罪被判18天監禁、罰停牌2年及判罰款3,000元。當時楊明亦獲准申請保釋上訴，案件轉到高等法院審理，本年9月22日再上庭，楊明繼續獲准保釋，保釋條件包括：10萬現金擔保、保釋期間不准離開香港、逢星期三下午三點至六點到山頂警署報到、更改住址要24小時前通知山頂警署及保釋期間不准駕駛。案件延至今日（22日）判決，楊明於上午約10時在女友莊思明陪同下現身法院，莊思明家姐莊鍶敏亦有陪同。楊明一身墨綠色西裝、波鞋，落車有揮手示意，隨後與莊思明拖住手步入法庭，楊明神情輕鬆，期間被傳媒問到：「驚唔驚坐監？」他未有回應就步入法院。

庭上法官宣判指：「維持原判，駁回上訴，即時監禁。」楊明聞判在犯人欄木無表情，表現冷靜，與律司團隊等候法官判詞，商量是否上訴。莊思明、莊鍶敏聞判亦沒有表情，一直靜靜坐著等候。法庭隨後叫楊明兩個家人取回他的隨身物品，在犯人欄交出隨身物品給女友莊思明，兩人傾談幾句，並對望點頭示意，楊明隨後被押送離去，法庭職員向莊思明及莊鍶敏表示明天可以到荔枝角收押所探望，她們隨即在法庭外的會議室與律司商討。

楊明被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」和「車窗玻璃透光度不足」共3項控罪，去年3月獲判首項控罪罪名不成立，但承認第2、3項控罪，原須還押候判，惟當時代表律師以「錯誤提供意見」為由推翻認罪答辯獲批。