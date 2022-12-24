社交機械人當課堂小助手　助自閉症兒童改善溝通及社交能力

自閉症兒童與他人溝通有困難，影響他們社交及學習。香港中文大學有學者創辦社會企業，引入社交機械人搶任課堂助手，教導自閉症兒童社交技巧，加強他們的語言溝通技巧和自理能力。社企持續研究及評估計劃成效，發現社交機械人有效提升自閉症學童在手勢交流、注意力、口頭模仿、敍述技巧和對話的能力；相關項目早前獲香港社會服務聯會頒發卓越社會服務獎等多個獎項。

中大教育心理學系教授蘇詠芝早年成立社企，推出「機哥伴小星」服務，協助自閉症兒童改善溝通。她表示，自閉症兒童和主流社會之間隔了一面牆，「我們就要想方法令這面牆開了一個窿，令到我們有一個共同的基礎上，作出交流。」但她指，自閉症兒童與外界溝通的過程中，成人容易因為對自閉症兒童有期望，溝通時夾雜着情緒，結果令自閉症兒童更封閉自己，更加不想和外界溝通。因此，她嘗試利用兒童感興趣的物件，例如機械人，來打破溝通封閉局面。她表示，機械人的溝通方式與人類不同，機械人不會對人發脾氣，亦不會在溝通時加上負面情緒給溝通對象「人類說話會抑揚頓挫，社交機械人說話的時候語調平坦，少一些情緒表達。所以自閉症兒童便會覺得可以與社交機械人交朋友，聊聊天。」

綜合服務使用數據，蘇指自閉症兒童完成社交機械人課程後，其自閉症嚴重程度減少了25%至30%，而他們的社交溝通能力上升了20%至25%。自閉症兒童家長亦表示，子女完成課程後，社交技巧上升了33%，問題行為減少到15%，有顯著的進步。蘇稱，自閉症學童需要一個陪伴，學習的夥伴，在沒有壓力的情況和社交機械人溝通，而這個夥伴可以模擬日常溝通的小劇場，他們知道在甚麼場景下，需要作出甚麼回應行為。