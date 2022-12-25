警方聖誕前夕連日多區反罪惡　冚賭掃黃搗違規酒吧　共拘24人

九龍城警區於聖誕前夕(23至24日)，展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，巡查區內22間娛樂場所，並分別搗破2個賭博場所及1間無牌按摩院。行動中，合共截查292名男子及139名女子，拘捕24人。

九龍城警區反三合會行動組、雜項調查小隊聯同機動部隊，於前晚11時，分別在何文田太平道及九龍城城南道的2間酒牌場所內，發現2名男顧客(21及47歲)懷疑使用他人的電子針卡螢幕截圖進入酒吧消遣，涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕。此外，2名分別28歲男子及22歲女子於旺角太子道西一酒吧，因「外出時無攜帶身份證明文件」被捕。行動中，警員亦截獲3名被通緝男子(31至65歲)，遂將他們拘捕帶署扣查。同區反黑組探員亦於同日晚上約10時，突擊搜查土瓜灣旭日街一工廠大廈單位，搗破一個非法百家樂賭檔。單位內一名姓王(48歲)女子，涉嫌「經營賭博場所」被捕。3男5女(23至55歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，合共檢獲一張百家樂賭枱、約3.1千港元現金賭款及面值約4.2萬元籌碼。

與此同時，九龍城警區特別職務隊，同日下午約4時突擊搜查打鼓嶺道28號一單位，搗破一個非法麻雀賭檔。警員在單位內以涉嫌「經營賭博場所」拘捕一名姓石(47歲)女子，另外3男2女(46至62歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中檢獲約950現金、2張電動麻雀枱及4副麻雀。此外，該區特別職務隊於同日下午突擊搜查馬頭圍道204號的一單位，搗破一間無牌按摩院。警員在單位內拘捕一名姓李(50歲)女子，她涉嫌「經營無牌按摩院」。另外一名同姓李(47歲)女子，則涉嫌「協助管理無牌按摩院」被捕。行動中，警員檢獲約2百元現金、按摩油及床單等。所有被捕男女正被扣查。