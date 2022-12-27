聖誕長假將完結　機場抵港人流未算多　抵港市民讚出入境方便

踏入後疫情時期，各地開始逐步放寬出入境管制，吸引不少市民趁着聖誕長假期出遊。今天(27日)是長假期的最後一天，東網記者下午抵達赤鱲角香港國際機場，發現已有數十位市民在場等候接機，現場亦陸續有人抵港，但人流未算太多。外遊市民表示，現時出入境頗為方便。

剛從大阪回港的馬小姐趁聖誕到日本旅遊5日，認為日本的節日氣氛不太強烈，跟香港差不多，但由於已經連續3年「閉關」，是次外遊花費約2萬港元，頗為盡興。市民黃小姐則帶同小朋友一家5口到日本玩7日6夜，指現時香港出入境不算麻煩，而到日本後，最繁忙時間都只花約一小時便完成所有入境程序，認為港人不用太擔心。她又指疫情下當地市民均佩戴口罩，即使拍照亦不會脫下。

在南韓讀書的董小姐則說，打算假期回北京過年，現時順便來港旅遊，因為疫情後便未有出遊，故現趁聖誕節日逗留香港4至5天，暫時未有預算，打算四處遊玩。她指自己兩個星期前才決定來港，幸好預訂機票及酒店方面都十分順暢。至於由南韓旅遊返港的黃小姐，則指當地不少人會外出，但目測遊客數目不算太多。