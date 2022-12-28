調查發現孕婦鈉攝取超標　膳食纖維不足　易影響母子健康

家長們經常擔心子女能否「贏在起跑線」，惟各位準父母亦要多關心子女會否「肥在起跑線」!有專家提醒各位媽媽在懷孕初期的營養攝取情況，對嬰兒日後成長猶關重要。香港中文大學醫學院的一項調查發現，逾半受訪孕婦懷孕初期的鈉攝取量超標，此外更幾乎悉數(97%)孕婦未攝取足夠的膳食纖維，專家指出如長期飲食模式不均衡，不單止會提高孕婦患妊娠糖尿病風險，更會影響嬰兒成長期時出現過重情況，建議各位準父母不能單靠進食營養補充劑，亦需保持均衡飲食才能讓寶寶有更健康體魄。

中大醫學院在2017年至2018年間，在威爾斯親王醫院邀請了156名本港懷孕14周以下的孕婦，年齡平均約32歲，以問卷方式追蹤調查她們在最近三個月的飲食習慣。負責調查的內科及藥物治療學系博士後研究員蔡潔瑩分析指，根據受訪孕婦回答各類肉食、蔬菜，以至營養補充劑的份量，結果發現若按世界衞生組織的各類攝取量標準，大部分受訪孕婦均未合格。其中，鈉攝取上限原建議是每天2,000毫克，結果逾五成超標近一倍，平均值達3,984；而膳食纖維情況更嚴重，建議每天應攝取25克，結果97.4%孕婦低於標準，平均只有13.9克，幾乎僅達標準的一半。而其餘鈣質及鐵質的攝取量，亦不符合最低要求。

中大醫學院內分泌及糖尿科主任馬青雲教授引用研究指出，預計到了2025年，每五名女士就有一名屬於肥胖，而飲食不均如進食太多高熱量食物、膳食纖維攝取不足，亦是致胖原因；再加長期攝取過量的納，會增加患上高血壓及其他心血管疾病的風險，亦成為增加孕婦妊娠併發症風險的原因。因此，馬青雲指出，是次調查結果能提醒本地孕婦，尤其是夫婦在準備生育時都要有健康均衡的飲食習慣，對將來嬰兒的發育及肥胖情況有着重要關係。早前接受調查的潘小姐在首次懷孕時，曾驗出有妊娠糖尿，同樣出現鈉攝取過高，及膳食纖維太低情況。她憶述在懷孕初期已算小心飲食，惟有時貪吃而進食熱量較高的零食，及後經營養師指導下多吃新鮮蔬果以及燕麥等高纖食物，指數之後回覆正常水平。如今她正懷有第二胎，都堅持均衡吸收營養。