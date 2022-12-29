乳癌復發3大風險不容忽視　注意淋巴結數量和腫瘤體積及級別　

大部分乳癌患者在早期已洞悉乳房有異樣，會主動求診及接受治療。不過，早發現就等於不會復發嗎？有專科醫生提醒，手術切除是治療早期乳癌的關鍵因素，惟其中三大風險包括：淋巴結、腫瘤級別高或腫瘤體積大，或會隨時令乳癌復發，故術後的輔助治療是預防復發的重要因素。有研究證實，標靶藥物CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙治療，可有效減低復發風險。

乳癌是本港女性最常見癌症，據醫管局數據，2020年新症個案有4,956宗，佔所有癌症總數28.4%。臨床腫瘤科專科醫生顏繼昌指，乳癌新症個案急升，自2010年以來，整體女性癌症增加近40%，其中入侵性女性乳腺癌宗數則累積上升64.4%，明顯高於整體女性癌症增幅，情況令人關注。

此外，早期乳癌的復發風險亦不容忽視。有研究發現，20%乳癌患者可能在確診後10年內復發，對於具有高危臨床和/或病理特徵的患者等，其復發風險更高，尤其是提早停止接受輔助荷爾蒙治療。顏指，現時有研究發現其中三大關鍵因素：淋巴結數量、腫瘤體積及腫瘤級別，是診斷患者復發風險的指標之一。他解釋，倘若患者有四粒或以上淋巴結；或有一至三粒淋巴結，腫瘤級別第三級或腫瘤體積大≥5厘米（符合其中一個條件），便屬高風險復發。

有研究顯示，新獲批准使用的CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙治療，可輔助使用在早期HR+ HER2- 乳癌，減少33.6%復發風險，且其四年的侵入性無病生存期（IDFS，定義：無癌症復發或死亡的存活時間）比率可維持高水平。服用後常見副作用，包括有：腹瀉、嗜中性顆粒白血球低下症等。顏提醒，若有任何以上副作用或症狀，應立即通知主診醫生，早期治療可以防止副作用惡化。