去年政府扶貧續不合格　新一年貧窮兒童最想告別籠屋及劏房

新一年人人冀盼過得比去年好，然而本港仍有逾27萬18歲以下兒童屬貧窮人口。社區組織協會與兒童權利關注會兒童權利大使今日(1日)發表民間兒童專員報告，點出過去一年政府的扶貧表現評分繼續不合格，僅得19分。組織選出2023年十大關注政策，要求來年政府跟進，當中最多兒童關注的是住屋問題，希望告別劏房籠屋等惡劣居所。

2020年香港貧窮情況報告顯示貧窮兒童人口為274,900人(政策介入前)，政策介入後為18.1萬人，貧窮兒童人口較前一年增加21,000人，兒童貧窮率上升至27.0%，創近十年新高，每四名兒童之中，便有一名生活在貧窮境況。而政府沒有公佈2021年的貧窮數據，因此未能更新統計資料。政府扶貧政策力度不足，追不上社會需要，依然有不少貧童兒童不得溫飽，更要蝸居籠屋板房劏房、工廈、豬欄等惡劣環境，亟待社會正視，惟政府未有著力處理貧窮、貧富差距、醫療及社會福利等社會挑戰，公屋平均輪候公屋年期創新高，醫療、滅貧指標、家庭團聚等多項政策亦毫無進展，扶貧政策力度亦不足，表現仍不合格，推出的「共創明TEEN計劃」受惠人數極少，相對20多萬貧窮兒童而言實在杯水車薪，可見消除跨代貧窮遙遙無期，而「2022年民間兒童權利專員報告」提出十大議題評分(每項10分滿分) ，只有19分，較去年跌5分，當中涉及兒童權利，政策及設立兒童權利委員會等議題皆被評為零分。

兒童權利大使透過兒童權利關注會內 5,000 多名會員(6 歲至 18 歲)的討論及投票，投票選出 2023 年十大貧窮兒童關注政策，從貧窮兒童角度出發，指出政策在落實《聯合國兒童權利公約》不足之處，要求未來一年政府跟進。當中最多人關注的是住屋問題，兒童希望最想告別居住劏房及籠屋等惡劣居所，其次是教育承擔不足及醫療服務等(詳見表)。

本港回歸20多年來，本地生產總值錄得大幅實質增長，惟「貧富懸殊」和「貧者愈貧」的問題是愈來愈嚴重，反映貧富差距的堅尼系數由 2001 年 0.525 上升至 2011年 0.537，2016 年更高達0.539。最貧窮及最富有階層之間的收入差距不斷增加，最高收入組群人均住戶收入在 2022 年第二季高達的 49,300港元，同期最低收入組群人均住戶收入，則只有1,500港元。加上疫情肆虐近三年， 防疫抗疫措施令百業蕭條，當中生活在貧窮家庭中兒童乃是最脆弱的群體。

貧窮兒童投票選出要求政府2023年關注的十大議題

1 房屋政策不善、土地及公屋供應不足，貧童蝸住籠屋板房劏房問題嚴重

2 教育承擔不足，學生資助不足；資助申請資格及範圍欠善，有特殊學習需要，學童在學習及接受服務上面對問題

3 醫療服務欠善，門診預約困難、輪候時間極長

4 社會福利 – 綜援金額不足、兒童生活困苦

5 街童、疏忽照顧兒童問題及 6 歲以上課餘託管服務欠善，無為貧窮家庭設立寄宿學校問題

6 貧富懸殊問題嚴重，跨代貧窮問題未解決

7 香港兒童不能申請內地媽媽來港團聚問題

8 缺乏整體處理兒童貧窮政策、無兒童中央資料庫、有制定貧窮線卻欠滅貧指標、無兒童影響評估機制

9 新移民學童及家庭面對歧視，缺乏立法保障免受歧視

10 未設立兒童專員及兒童權利委員會，無就聯合國兒童權利公約進行本地立法