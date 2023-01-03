東方日報A1：公帑養懶蟲　滅鼠搵周公

本港鼠患嚴重，冇靈魂港府卻用公帑養懶蟲，多番縱容食物環境衞生署轄下防治蟲鼠組「蛇王」，甚至當值時公然瞓覺，酣夢中「搵周公滅鼠」。本報接獲報料指，南區食環署防治蟲鼠組有「大懶蛇」收公帑「扮工」，上班時洗衫、炒股票、做運動「瓣瓣齊」，未到午飯時間便蒙「周公」急召，靠在椅上用衣服蓋着頭睡覺。同事不齒「大懶蛇」所為，向主管及食環署投訴，更影相拍片向本報揭發事件，但食環署回覆稱查無此事。學者炮轟食環署在如山鐵證前仍然「扮盲」放生偷懶員工，質疑有人包庇冗員。

港府滅鼠多花款，斥資引入「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」等方法治鼠，最終發現成效不及簡單一塊「老鼠膠」有效。近期當局更耗資成立「夜間滅鼠隊」，專門深夜在各區捕鼠，但夜間「密密捉」，日間的食環署防治蟲鼠組卻偷懶放生老鼠。

本報最近接獲自稱南區食環署防治蟲鼠組前員工舉報，指證一名目前隸屬該組的周姓二級女員工長期「蛇王」。舉報人陳女士稱自己於2018年中入職，一直被周欺凌及粗言辱罵，最終於2020年去信食環署投訴周偷懶。陳指，該部門分為4組，每組5人分別負責不同區域的滅鼠工作，每日工作時間由上午7時半至下午5時半，下午1時至2時則為午膳時間。陳稱，周每天當值時間只做私人事，例如洗衫、用電話買股票，甚至公然當值時睡覺。

據陳提供的照片顯示，有人在辦公室內靠在椅上用衣服蓋着頭睡覺，而牆上掛着的時鐘顯示當時約為上午11時40分，並非午膳時間。另有影片可見，一名女子在辦公室外空地做運動，屈膝向後提腿，似在舒展筋骨。

陳表示，曾書面向食環署總部投訴周「蛇王」，亦曾要求部門主管正視問題，惟對方一直採取息事寧人的態度處理，即使周工作態度散漫仍獲得至少3次續約機會，在相關崗位工作接近10年。陳狠批周浪費納稅人金錢，又指食環署一直未有回覆其投訴。

食物環境衞生署發言人回覆本報指，該署一向重視員工紀律，若發現員工有違規行為會按既定程序處理。該署就查詢所指情況作出突擊巡查及跟進，並未發現有違規情況。該署稱會繼續密切監察員工的服務表現，並不時進行實地監察及查核，確保員工遵守規定。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，「蛇王」員工被人拍到當值時睡覺的照片，證據確鑿，食環署仍然視若無睹，置之不理，只會助長「蛇王」歪風。他質疑是否有人包庇下屬，在巡查前通風報信，促請當局徹查整個部門。

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