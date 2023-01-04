樂壇教父顧嘉煇離世　筆下名曲無數　《獅子山下》最膾炙人口

著名作曲家顧嘉煇(煇哥)昨日(3日)於加拿大溫哥華離世，享年92歲。顧嘉煇無論作曲、編曲或指揮無一不精，數十年間先後栽培過不少歌星。他與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一。他寫下了多首膾炙人口的代表作，例如《啼笑因緣》、《田園春夢》、《狂潮》、《心有千千結》、《近代豪俠傳》、《陸小鳳》、《家變》、《奮鬥》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《網中人》、《京華春夢》、《輪流轉》、《上海灘》、《倆忘煙水裏》、《萬水千山縱橫》、《今晚夜》、《忘盡心中情》等歌曲，其中以《獅子山下》、《上海灘》最為人熟悉。

顧嘉煇於1931年出生，出身書香世家的他，父親是擅長古董鑑定的畫家，胞姊顧媚則是1950至1960年代著名歌星及演員，1940年代他隨母親及姊弟來港定居，至50年代受姊姊影響而對音樂產生興趣，曾到夜總會作樂隊領班，展開了音樂事業的生涯。直到1961年，邵氏開拍電影《不了情》，其作品《夢》被電影公司選為插曲。

「樂壇教父」顧嘉煇於音樂方面貢獻殊偉，獎項多不勝數，包括榮獲十大中文金曲「最高榮譽大獎金針獎」、香港作曲家及作詞家協會「音樂成就大獎」及香港藝術發展局終身成就獎等等。他更在1965年、1967年及1977年三度勇奪金馬獎最佳音樂，在1991年則獲得香港電影金像獎最佳電影配樂。此外他於2011年及2014年11月先後獲香港演藝學院及香港教育學院頒授名譽博士，同年12月獲香港中文大學頒授榮譽博士學位，以表揚他對香港文化的貢獻。顧嘉煇於2015年獲政府頒授「金紫荊星章」Gold Bauhinia Star(G.B.S.)，同年舉辦一連12場「榮休演唱會」並親任指揮，其後淡出樂壇，移居加拿大溫哥華。

香港電台第二台的前電台節目主持人曾智華均於社交平台表示哀悼。