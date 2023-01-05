消防理大研室內定位系統　搜索火場遇險人員位置

消防處與香港理工大學今日(4日)簽署合作備忘錄，研究一套室內定位系統，以追蹤消防人員在建築物內火災現場的位置，進一步保障前線人員的安全。合作備忘錄由消防處助理處長(機構策略)郭柏超及理大工業及系統工程學系系主任陳鏡昌教授簽署，並由消防處處長楊恩健及理大校長滕錦光教授見證簽署儀式。

雙方將合作應用創新科技研究室內定位技術，以測定消防人員進入建築物火場後的位置，可即時追蹤搜索遇險人員。憑藉消防及救護學院內多項先進的模擬訓練設施，加上理大的豐富研究經驗，是次合作將發揮最大的協同效應，從而提升消防人員的生命安全。

楊恩健表示，消防處多年來積極引進並應用新科技，優化滅火、救援和緊急救護服務，處方亦經常與粵港澳大灣區內地城市的消防救援部門定期進行技術交流，分享科技研究成果。滕錦光則說，理大十分高興可以參與這個意義重大的研究，將繼續以不同領域的科研實力，支持消防處的工作，建築環境及能源工程學系正進行「智慧防火」的研究，利用人工智能監測建築物的火警風險。