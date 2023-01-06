全港首個水塘間轉運隧道　減少排走食水倒錢落海

食水是珍貴資源，渠務署完成全港首個水塘間轉運隧道計劃，有助減少排走食水「倒錢落海」！渠務署去年10月建成長約2.8公里，由九龍副水塘貫通至下城門水塘的輸水隧道，隧道可在九龍副水塘及下城門水塘水位達致指定水平時，將九龍副水塘過多的水輸送至下城門水塘，從而騰空九龍副水塘約35萬立方米的蓄洪空間，估計平均每年可額外收集約340萬立方米，即1,360個標準泳池的食水，防洪之餘又能惜水。

近年，深水埗、長沙灣和荔枝角的雨水排放系統排水能力未能符合所需防洪標準，為解決問題，渠務署耗資12.22億元建造由九龍副水塘貫通至下城門水塘的輸水隧道。每當下城門水塘水位少於三成，九龍副水塘儲水量多於45萬立方米，即可經由隧道調撥食水至下城門水塘。

隧道最高流量可達每秒34立方米，最高流速可達每秒約6米，毋須以人工或科技推動，隧道斜度為0.67%，有助食水以地心吸力自然流到下城門水塘。渠務署高級工程師溫南豐表示，計劃開始後會再檢視其輸水效果，預計運作一至兩年後會再就水塘容量輸水界限檢討有否調整空間。

對於下城門水塘會否與九龍副水塘同時滿溢，溫南豐表示，九龍副水塘包含在九龍水塘群之內，而九龍水塘群包括的石梨貝水塘、九龍水塘等數個水塘的容量加起來，亦不會超出下城門水塘的容量。根據紀錄，下城門水塘由2007年至今仍未試過滿溢，基本上下城門水塘是足夠接收九龍副水塘流過去的水。